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اربعة مواجهات في انطلاق الجولة التاسعة لدوري نجوم العراق

اربعة مواجهات في انطلاق الجولة التاسعة لدوري نجوم العراق
اربعة مواجهات في انطلاق الجولة التاسعة لدوري نجوم العراق
2023-12-14 09:56:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز / تنطلق، اليوم الخميس، منافسات الجولة التاسعة لدوري نجوم العراق لكرة القدم 2023-2024 بإقامة أربع مواجهات.

وتنطلق عند الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم ثلاث مواجهات في بغداد والبصرة والكوت ، حيث يحتضن ملعب امانة بغداد مباراة فريقه نادي امانة بغداد وضيفه نادي النجف .

بينما تقام على ملعب الفيحاء في محافظة البصرة مباراة فريق الميناء وضيفه نادي اربيل .

بينما سيكون ملعب الكوت مسرحاً لمباراة نادي القاسم وضيفه نادي الكرخ .

واخيراً تقام مباراة واحدة عند الساعة السادسة مساءً على ملعب زاخو تجمع اصحاب الارض والجمهور نادي زاخو وضيفه نادي نفط ميسان .

وكان نادي القوة الجوية استعاد بعد انتهاء الجولة الثامنة صدارة ترتيب الفرق بعد فوزه الاخير على اربيل برصيد 16 نقطة يلاحقه نادي الشرطة بالوصافة بنفس الرصيد لكن بفارق الأهداف ، وجاء نادي نفط ميسان ثالثاً برصيد 15 نقطة .

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