منتخب الصالات الى جانب أوزبكستان والسعودية وأستراليا في قرعة كأس آسيا

2023-12-14 10:52:01 - المصدر: واع

بغداد – واعوضعت قرعة نهائيات كأس آسيا لكرة الصالات منتخبنا الوطني في المجموعةِ الثانية إلى جانبِ منتخبات أوزبكستان - السعودية – أستراليا.وذكر بيان لاتحاد الكرة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الخميس، أن" منتخبنا الوطنيّ وقع في المَجموعةِ الثانية في بُطولةِ نهائياتِ كأس آسيا لكرة الصالات التي تحتضنها تايلاند في منتصف شهر نيسان المقبل، إلى جانبِ منتخبات (أوزبكستان - السعودية - أستراليا).