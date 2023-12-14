كرة صالات العراق في المجموعة الثانية في نهائيات كأس آسيا

2023-12-14 10:58:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ جرت، صباح اليوم الخميس، سحبة قرعة منافسات بطولة نهائيات كأس آسيا لكرة الصالات التي ستستضيفها تايلاند منتصف شهر نيسان المقبل.

وأوقعت القرعة منتخب العراق في المجموعة الثانية الى جانب منتخبات أوزبكستان ، السعودية ، وأستراليا .

وتأهل الى نهائيات آسيا 16 منتخباً اسيوياً قسمت على أربع مجاميع تتنافس فيما بينها كمرحلة اولى لبلوغ دور الثمانية ثم لاحراز اللقب.

يذكر ان المنتخب العراقي تأهل الى النهائيات كثاني المجموعة السابعة إلى جانب منتخب أوزبكستان المتصدر بعد فوزه على منتخب العراق 3-1 يوم 11 من تشرين الأول الماضي من هذا العام في مباراة حدد من خلالها المركز الاول والثاني .