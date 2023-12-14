2023-12-14 11:14:00 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلن فريق الإعلام الحكومي في مكتب رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، عن تفاصيل الإنجازات التي حققتها وزارة الصحة لسنة 2023، مشيراً الى أنه تم افتتاح 82 مشروعاً صحياً.

وذكر بيان لفريق الإعلام الحكومي تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام الجاري، أشّر تطوراً ملموساً في مستوى خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بهذا الشأن، حيث شهد العام 2023 افتتاح (82) مشروعاً توزعت بين مستشفيات ومراكز تخصصية وردهات وغيرها من المشروعات الطبية ذات الصلة للنهوض بالواقع الصحي في العراق".

وأضاف البيان، أن " التقرير يظهر، أيضاً، جهود توسيع و تأهيل مرافق للرعاية الصحية عبر تنفيذ (53) مشروعاً مختلفاً، علاوة على افتتاح (55) مركزاً صحياً وتاهيل (40) مركزاً آخر للرعاية الصحية الأوليّة بينها (7) بيوتات صحية، فيما تم افتتاح (64) عيادة شعبية لتقديم خدماتها في مختلف الأقضية والنواحي في بغداد والمحافظات".

وتابع أن "التقرير تناول، جهود الوزارة في تطوير المراكز التخصصية لعلاج الأورام وأمراض القلب والديلزة، علاوة على إطلاق برنامج الضمان الصحي في خطوة لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية وتقليل الأعباء المالية على المواطنين، إلى جانب إجراءاتها في مجالات الاستقدام والإخلاء الطبي والاستجابة أثناء المناسبات والحوادث والصحة المدرسة والصحة النفسية، والكشف المبكر عن سرطان الثدي"، مشيراً الى "دور الوزارة في توفير الأدوية والمستلزمات الطبية والأجهزة الطبية، بالإضافة إلى تنظيم السوق الدوائية ومكافحة الفساد".

وأكد التقرير على "الجهود في مكافحة المخدرات و الإدمان، حيث أظهرت الإحصائيات إتلاف نحو (8) أطنان من المواد المخدرة وأكثر من (58) مليون قرص مخدر وأنواع مخدرة أخرى، إذ تم تأسيس مركزين لمعالجة الإدمان والتأهيل الاجتماعي للمتعاطين، ووحدة علاجية لعلاج الإدمان والمؤثرات العقلية".

وأشاد التقرير، بـ"خدمات الوزارة في ملف الطبابة العدلية وجهودها فى إجراء فحوصات قضايا المقابر الجماعية والمخدرات والسموم والسريولوجي والعائدية والنسب والبصمة الوراثية التي تخص قضايا الإجرام والاعتداءات الجنسية".

وبشأن توجيه رئيس مجلس الوزراء، بأهمية استخدام أجهزة الدفع النقدي (POS)، أوضح البيان، أن "دائرة العيادات الطبية الشعبية ستشرع مع مشروع الضمان الصحي، باستخدام الأجهزة، وستكون متاحة أمام المواطنين في العيادات الشعبية والمستشفيات بداية سنة 2024".