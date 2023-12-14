2023-12-14 11:18:21 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

خلية الإعلام الأمني

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تنويه...

بهدف العمل على تغطية الانتخابات المحلية من الناحية الإعلامية وتزويد الاخوة الإعلاميين والصحفيين بما يحتاجونه من معلومات حول هذه العملية الدستورية..

تقرر أن يكون مكان المركز الإعلامي للجنة الخاصة بتأمين إنتخابات مجالس المحافظات للعام 2023 في مقر قيادة العمليات المشتركة، وسيكون هناك تواجد للمتحدثين الرسميين من جميع الأجهزة والدوائر الأمنية اعتباراً من يوم غد الجمعة 15 كانون الأول في مقر القيادة..

علماً أن جميع التسهيلات متوفرة للإعلاميين والصحفيين.. مع التقدير..

لذا اقتضى التنويه..

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14 كانون الأول 2023