2023-12-14 11:40:04 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسين عماريواصل المنتخب العراقي للركبي تدريباته اليومية على ملعب كلية التربية البدنية وعلوم رياضة في جامعة بغداد بقيادة المدرب الإيراني حميد رضا، استعداداً للبطولة العربية بنسختها التاسعة التي ستقام في العاصمة السعودية الرياض في السادس عشر من شهر شباط من العام المقبل .‏وقال الأمين العام للاتحاد العراقي للركبي محمد حنون الجزائري، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الخميس :إن" المنتخب الوطني سينخرط بمعسكر تدريبي في مدينة مشهد الإيرانية تتخلله وحدات تدريبية صباحية ومسائية إضافة إلى خوض مباريات ودية مع أندية إيرانية والمنتخب الإيراني"، مبيناً أن" الاستعدادات بدأت مبكراً لرفع الجانب المعنوي والفني للاعبين".وأضاف الجزائري أن" المدرب استدعى أربعة لاعبين محترفين في أوروبا وهم عثمان عبد السلام الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الإيطالي، وكذلك اندرياس يوسف الناشط في الدوري الإنكليزي، وكذلك اللاعب خطاب أحمد ولورنس فهد، وسيشكلون إضافة للمنتخب "، لافتاً الى أن" المحترفين الأربعة سيغيبون عن معسكر إيران، وسيكونون حاضرين في بغداد بعد عودة المنتخب لتكثيف الاستعدادات والوصول الى الجاهزية المطلوبة لتحقيق نتائج إيجابية في البطولة العربية ".