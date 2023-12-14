العوادي: الحكومة العراقية ترحب بالصيغة التوافقية في الإعلان النهائي لكوب28 مع تحفظها على أحد البنود 

2023-12-14 11:44:35 - المصدر: زاكروس

زاكروس - أربيل أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، اليوم الخميس (14 كانون الأول 2023)، أن القرارات التي اتخذت في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28" خطوة مهمة، مبيناً أن "الحكومة العراقية بالصيغة التوافقية التي تم التوصل اليها، إلا أنها تعبّر عن تحفظها على أحد البنود الذي يقيد إمكانياتنا للعمل على تنفيذ التزاماتنا إزاء الشعب العراقي والمصالح الوطنية"