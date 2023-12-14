العراق يصطدم بالسعودية في كأس آسيا للصالات

2023-12-14 12:46:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أوقعت قرعة نهائيات كأس آسيا لكرة القدم للصالات، التي أجريت اليوم الخميس (14 كانون الأول 2023)، المنتخبين العراقي والسعودي بمجموعة واحدة في البطولة التي ستقام في تايلاند خلال العام المقبل 2024.

فيما تشهد المجموعة الرابعة صراعًا خليجيًا بين الكويت والبحرين، بينما وقع المنتخب الياباني مع الكوري الجنوبي في مجموعة واحدة.

وجاءت القرعة كاملة كالآتي:

المجموعة الأولى: تايلاند، فيتنام، ميانمار، الصين.

المجموعة الثانية: العراق، السعودية، أوزبكستان، أستراليا.

المجموعة الثالثة: اليابان، كوريا الجنوبية، طاجكستان، قيرغيزستان.

المجموعة الرابعة: الكويت، البحرين، إيران، أفغانستان.

وتقام البطولة الآسيوية بالعاصمة التايلاندية بانكوك منتصف أبريل/نيسان من العام المقبل 2024.



