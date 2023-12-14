2023-12-14 12:50:03 - المصدر: واع

الديوانية - واع - صفات العزاويأعلنت مديرية زراعة محافظة الديوانية، اليوم الخميس، إنتاج 63 طناً من العسل خلال العام الحالي، مؤكدة دعم وزارة الزراعة للنحالين.وذكر مدير زراعة المحافظة صفاء محمد علي الجنابي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "محافظة الديوانية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً من إنتاج العسل لعام 2023 ومن خلال الإحصائيات التي أعدها قسم وقاية المزروعات في مديرية زراعة الديوانية تجاوزت كمية إنتاج العسل 63 طناً في عموم المحافظة".وأضاف الجنابي أن "كمية إنتاج العسل للنحالين المجازين والبالغ عددهم 172 نحالاً، بلغت 32472 كيلو غراماً ، فيما بلغت كمية إنتاج العسل للنحالين غير المجازين والبالغ عددهم 278 نحالاً، 31020 كيلو غراماً ".وأوضح أن "زيادة الإنتاج تحققت من خلال الدعم المستمر من قبل وزارة الزراعة بتنفيذ حملات مكافحة مجانية للآفات التي تصيب النحل، بالإضافة إلى إقامة الدورات التدريبية للنحالين والمتابعة المستمرة للمناحل".