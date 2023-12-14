اتحاد بناء الأجسام ينهي موسم البطولات ويناقش منهاجه الجديد

2023-12-14 13:16:06 - المصدر: واع

بغداد – واع – ميثم الخفاجيأنهى الاتحاد العراقي المركزي لبناء الأجسام واللياقة البدنية، منهاجه السنوي الذي تضمن العديد من البطولات المحلية والمشاركات الخارجية، اتسمت بنجاح كبير وتنظيم رائع نال استحسان المتابعين والمختصين.وقال المنسق الإعلامي لاتحاد اللعبة هشام الواني، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الخميس: إن" اتحاده اختتم موسم البطولات والنشاطات لهذه السنة، حيث أجريت عدة بطولات بحسب المواعيد المحددة لها ومنها بطولة المراكز التدريبية الأولى في بغداد والثانية على مسرح البابلي والتي شهدت مشاركة واسعة من قبل عدد كبير من الصالات، كذلك سبقتها بطولة أندية العراق وبطولة أندية الشباب للمتقدمين لبناء الأجسام والماستر وقبلها بطولات الفيزيك والكلاسيكية ".وبخصوص المشاركات الخارجية أوضح الواني أن" اتحاد اللعبة شارك في بطولة قارة آسيا وتمكن من الحصول على المركز الأول فرقياً للسنة الثالثة على التوالي"، مضيفاً أن" الاتحاد أقام عدداً كبيراً من الدورات التدريبية والتحكيمية في كافة محافظات العراق هذا الموسم ".وتابع الواني أن" أمانة اتحاد اللعبة أبلغت أعضاء الهيئة العامة بموعد اجتماعهم المرتقب في التاسع والعشرين من الشهر الحالي لمناقشة المنهاج السنوي للعام المقبل 2024 ".