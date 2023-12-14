2023-12-14 13:23:02 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس (14 كانون الاول 2023)، إنهاء اجتماعاته مع وفد الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة الأمريكيتين في دبي.

وذكر المكتب الإعلامي للبنك في بيان ورد لـ "بغداد اليوم"، أن "وفد البنك المركزي العراقي، أنهى اجتماعاته مع وفد الاحتياطي الفيدرالي الامريكي ووزارة الخزانة الامريكية في دبي".

واضاف، أن "ممثلي البنك الاحتياطي الفدرالي الامريكي والخزانة الامريكية، ثمنوا الجهود التي بذلها البنك المركزي العراقي خلال عام 2023 لتحقيق امتثال النظام المصرفي العراقي".

واشار الى أن "الاجتماعات، اثمرت عن جملة من الاتفاقات تتعلق بدعم سياسات البنك المركزي العراقي في توجهه لدعم المصارف العراقية في تأسيس علاقات مع المصارف المراسلة والانتقال التدريجي لعمليات تعزيز الرصيد المسبق لحسابات هذه المصارف وهذا ينسجم مع ما اعلنه البنك المركزي العراقي سابقاً في خطته بالتقليل التدريجي من الاعتماد على المنصة الالكترونية وصولاً لانهاء العمل بها خلال العام المقبل واقتصارها على عمليات تسجيل التحويلات المالية لاغراض الرقابة والتدقيق والتحليل".

ووفقا للبيان، اكد محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، أن "المركزي مصمم على دعم المصارف العراقية وتعزيز قدراتها وتهيئتها للعمل وفق الممارسات الدولية"، فيما أوضح البيان أنه "تم الاتفاق والموافقة من قبل الجهات اعلاه على تلبية طلبات البنك المركزي العراقي من شحنات النقد لعام 2024".

ولفت الى أن "الاجتماعات شهدت عددا من التفاهمات التي تصب باتجاه بناء قدرات المصارف العراقية وتعزيز امتثالها للمعايير الدولية".







