السامرائي: الانتخابات المحلية لا تقل أهمية عن النيابية ولا خطوط حمراء ضد اي جهة

2023-12-14 13:35:26 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي، اليوم الخميس (14 كانون الاول 2023)، أن الانتخابات المحلية لا تقل اهمية عن النيابية كونها الاقرب الى المواطن، داعياً الى ضرورة المشاركة الواعية في الانتخابات.

وقال السامرائي في كلمة بمناسبة قرب موعد الانتخابات المحلية وتابعتها "بغداد اليوم"، إن "المسؤولية الوطنية تتطلب منا جميعا ان نقف صفا واحدا لصالح الوطن والمواطن وان تكون مشاركتنا فاعلة في الانتخابات المحلية".

واضاف، أن "مهمتنا اليوم اختبار الاصلح لإدارة الحكومات المحلية في مناطقنا"، مبيناً أن تحالف العزم قدم خيرة النساء والرجال ليكونوا ممثلين عن ابناء مجتمعاتهم".

وتابع السامرائي: "ثقتنا كبيرة بمرشحينا لتحقيق طموحات ابناء مناطقهم نحو حياة افضل"، مؤكداً أنه "علينا تجاهل حملات التسقيط التي تنتهجها بعض الجهات، فكان قرارنا منذ اليوم الاول لتشكيل تحالف العزم ان لا ننجر وراء التصريحات المستفزة، بل ركزنا على دعم مرشحينا للانتخابات".

واشار رئيس التحالف الى أن "الانتخابات المحلية لا تقل اهمية عن النيابية كونها الاقرب الى المواطن"، مضيفا: "نراهن على قرار المراطن في اختيار من يمتلك القدرة على التغيير نحو الافضل كوننا مقبولون على مرحلة بناء واعمار".

وأكمل: "نحن في تحالف العزم دعمنا الحكومة المركزية لاننا نراها ملتزمة ببرنامجها الحكومي، وسندعم كذلك الحكومات المحلية لتحقيق برامجها خدمة للمواطنين".

وأكد، أن "التحالف لا يضع خطوط حمراء ضد اي جهة تؤمن بوحدة العراق، وان علاقاتنا بالاخرين مبنية على اساس مصلحة البلاد"، داعياً الى " المشاركة الواعية في الانتخابات المحلية، كون حسن الاختيار سيقود الى التغيير الافضل في مناطقنا".

وختم بالقول: "لنجعل من انتخابات مجالس المحافظات بوابة للازدهار والاعمار في محافظاتنا تلبي طموحات ناخبينا بحياة افضل".



