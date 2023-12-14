ديالى تعد" قائمة سوداء" لمراكز التجميل وتشرع باكبر عملية اغلاق خلال 2023

2023-12-14 13:50:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

أعلنت دائرة صحة ديالى، اليوم الخميس (14 كانون الأول 2023)، الشروع بأكبر عملية اغلاق لمراكز التجميل خلال عام 2023.

وقال الناطق باسم دائرة صحة ديالى فارس العزاوي لـ "بغداد اليوم"، إن "السنوات الـ 3 الاخيرة شهدت انفتاح كبير في تأسيس مراكز تجميل في بعقوبة وبقية مدن ديالى، لكن بعضها اعتمدت مسارات ملتوية في انشاءها بعيدا عن الضوابط والتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة".

واضاف، أن "الدائرة اعدت قائمة سوداء لمراكز التجميل التي ليس لديها اي موافقات اصولية بالعمل وهناك علامات استفهام كبيرة حول نشاطها بسبب كثرة الشكاوى من ناحية طبيعة المواد المستخدمة وكفاءة الكوادر وهل يملكون شهادات بالعمل ام لا ما استدعى القيام بأكبر عملية اغلاق خلال عام 2023".

وأشار العزاوي الى ان "فرق دائرة صحة ديالى تجري نشاطات مكثفة لأغلاق جميع المراكز غير المستوفية للشروط ولا تحمل اي اجازات، بالإضافة الى إحالة اصحابها فورا للجهات القضائية".

وتابع، أن "كثرة الشكاوى دفعت الى اجراء تحقيقات معمقة في الفترة الاخيرة".

وفي وقت سابق، أعلنت دائرة صحة ديالى، اغلاق أكثر من 30 مركز للتجميل مخالفة للشروط والتعليمات.

الدائرة ذكرت في بيان، أن مخالفات تلك المراكز تقع في محال الوشم ومراكز التجميل سببت نقل 7 امراض مختلفة، لافتة الى ضبط اشخاص اميين لا يملكون شهادات علمية تؤهلهم لممارسة تلك المهنة.

وأشارت الى أن جميع المراكز التي أغلقت لم تتعاطى بشكل مهني مع تقديم خدمات علاجية جيدة وهدفها كان الربح المالي على حساب صحة المواطن.