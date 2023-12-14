حزب تركماني يطالب بغداد بقوانين داعمة ويؤكد: نستعد لانتخابات كوردستان بقائمة خاصة

2023-12-14 14:40:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ طالب رئيس الحزب القومي التركماني، اليوم الخميس، الحكومة الاتحادية بإصدار قوانين تضمن حقوق المكونات العراقية غير "العربية والكوردية"، فيما أكد مشاركة التركمان في انتخابات مجالس المحافظات العراقية والاستعداد لانتخابات برلمان الإقليم بقائمة خاصة.

وقال رئيس الحزب القومي التركماني في العراق عرفان كركوكي في مؤتمر صحفي عقده في أربيل وحضرته وكالة شفق نيوز إن "الحزب يلتزم بالقوانين للحفاظ على حقوق القومية التركمانية في بغداد والمناطق الأخرى في العراق"، مطالباً الحكومة العراقية بـ"إصدار قوانين من شأنها الحفاظ على حقوق المكونات الأخرى من غير القوميتين العربية والكوردية".

وأضاف "نشعر بالخوف على حقوقنا كمكون خصوصاً اننا من القوميات الاصلية في العراق ولدينا حقوق وعلينا واجبات نلتزم بها في محافظات العراق كافة واقليم كوردستان بشكل خاص".

وتابع كركوكي "نشارك في كل الفعاليات الديمقراطية ومنها اشتراكنا بقائمة خاصة في انتخابات مجالس المحافظات في كركوك ونينوى وديالى ومحافظات أخرى"، مبينا اننا "نستعد لانتخابات إقليم كوردستان بقائمة تركمانية خاصة لأننا نريد الاحتفاظ بحقوقنا كمكون".