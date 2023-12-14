السوداني: يجب حماية أصول وموجودات الشركات الحكومية

2023-12-14 14:46:23 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ شدد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الخميس، لدى ترأسه اجتماعاً للّجنة العليا المعنية بإعادة هيكلة الشركات العامة، على أهمية حماية أصول وموجودات الشركات الحكومية واستخدامها لزيادة إنتاجها.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس صباح اليوم، اجتماعاً للّجنة العليا المعنية بإعادة هيكلة شركات القطاع العام في العراق، والتي تتألف من وزراء النفط، والإعمار والإسكان والبلديات، والتجارة، والنقل، والزراعة، والموارد المائية، والصناعة والمعادن، والكهرباء، والاتصالات، بحضور عدد من مستشاري رئيس مجلس الوزراء".

وأضاف المكتب أن "اللجنة ناقشت واقع الشركات العامة المملوكة للدولة وسبل النهوض بها، وكيفية توظيف أصول هذه الشركات ضمن حملة الإصلاحات التي تقودها الحكومة، في خلق تنمية اقتصادية للعراق، وتوفير فرص عمل للشباب وتحويل هذه الشركات إلى شركات داعمة للاقتصاد العراقي ولها مردودات حقيقية للخزينة العامة، كما جرى استعراض أهمية الشركات الحكومية في إدارة وتنظيم عدد من القطاعات الأساسية في تطوير القطاع الصناعي، بشقيه العام والخاص.

وشدد رئيس مجلس الوزراء، بحسب البيان، على "ضرورة حماية أصول وموجودات هذه الشركات، واستخدامها في زيادة إنتاجية الشركة؛ كونها وحدات اقتصادية معروفة بنشاطها".