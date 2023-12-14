لأول مرة.. العراق يقيم أولمبياد الكيمياء العربي التاسع

2023-12-14 15:10:08 - المصدر: واع

بغداد ـ واع – وسام الملا

أعلنت نقابة الكيميائيين، اليوم الخميس، إقامة أولمبياد الكيمياء العربي التاسع لأول مرة في العراق.

وقالت نقيب الكيميائيين، رئيسة اتحاد الكيمائيين العرب للدورة الـ38، رغداء الدجيلي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "انعقاد أولمبياد الكيمياء العربي التاسع يحدث لأول مرة في العراق ونأمل أن يكون نواة لأولمبياد آخر".

وأضافت، أن "الأولمبياد في الكيمياء يحدث على المستوى الجامعي والماجستير والدكتوراه"، منوهة بأن "عدد الدول العربية الأعضاء في اتحاد الكيميائيين العرب بلغ 16 دولة، فيما شاركت 6 دول فقط (فلسطين والأردن وسوريا ولبنان والمغرب واليمن)".

وأوضحت، أن "الأولمبياد سيكون اختباراً عملياً ونظرياً في الكيمياء ويحدث لأول مرة في العراق وستقدم جوائز قيمة الى الفائزين"، مبينة أن "الجوائز ستكون على ثلاثة مستويات الأولى ذهبية وهو تمثال لرمز الكيمياء العراقي الكوفي جابر ابن حيان إضافة الى البرونزية والفضية والتي ستكون على شكل ذرة جالسة على دورق كيميائي".

بدوره، قال ممثل رئيس الجمهورية، المستشار عدنان إبراهيم في كلمة له: إن "انعقاد هذا المحفل في العاصمة بغداد دليل على عودة الأمن والاستقرار الذي غاب لسنوات بسبب الظروف الصعبة التي مرت على شعبه".

وأكد، أن "الحكومة العراقية والأجهزة الأمنية تعمل من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار والانطلاق نحو تعزيز الأوضاع الاقتصادية ودعم الاستثمار الى جانب الاهتمام بالتعليم وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات العلمية لا سيما أن الجامعات العراقبة لها سمعة جيدة وتخرج منها آلاف العلماء".

ولفت، الى أنه "في هذه المناسبة لا بد من الإشارة الى ما يعانيه شعبنا في فلسطين ونؤكد إدانة العراق لهذا العدوان الغاشم وندعو المجتمع الدولي الى وقف العدوان وإيصال المساعدات الى الشعب الفلسطيني".