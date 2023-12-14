المحكمة الاتحادية: وجوب استمرار البرلمان بأداء مهامه خلال الفصل التشريعي لحين انتخاب رئيس جديد

2023-12-14 15:22:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الخميس (14 كانون الأول 2023)، توضيحاً بشأن المادة 55 التي تتعلق بانتخاب رئيس البرلمان ونائبيه، فيما اوجبت مجلس النواب بالاستمرار بأداء مهامه خلال الفصل التشريعي لحين انتخاب رئيساً جديداً له.

وذكرت المحكمة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "خلو منصب رئيس مجلس النواب معالج بأحكام المادة (12/ثالثاً) من النظام الداخلي لمجلس النواب، وإن ذلك يقتضي انعقاد مجلس النواب لغرض فتح باب الترشيح".

وأضافت أن "انتخاب رئيس المجلس بالأغلبية يتم المطلقة في جلسة فتح باب الترشيح أو في الجلسات التالية بعد الجلسة الأولى

وأشارت المحكمة الى "جوب استمرار مجلس النواب بأداء مهامه خلال الفصل التشريعي وتنعقد جلساته برئاسة أحد نائبي الرئيس لحين انتخاب رئيس جديــــد لـــه"، مشددةً على أن "لا يكون عـدم انتخاب رئيساً جديداً مبـرراً لتعطيل عمل مجلــس النواب".