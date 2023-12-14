2023-12-14 15:32:01 - المصدر: واع

ديالى - واع

أكد الأمين العام لعصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، اليوم الخميس، أن الحكومة الاتحادية تسير بخطى مدروسة وواضحة للإرتقاء بواقع البلد.

وقال المكتب الإعلامي للشيخ الخزعلي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، الشيخ الأمين قيس الخزعليّ، وصل اليوم، إلى محافظة ديالى، والتقى شيوخ ووجهاء العشائر، ضمن زياراته التفقدية والتي شملت محافظتي نينوى وكركوك".

وذكر الشيخ الخزعليّ، "أننا نعيش هذه الأيام ذكرى الانتصارات والتحرير والتي يتحتم علينا أن نستذكر دماء شهدائنا التي كانت سبباً للنصر وتحقيق الأمن والأمان والاستقرار في ربوع العراق".

وأضاف "استطعنا أن ننتصر في جميع التحديات التي تعرضنا لها فقد تحقق النصر العسكري على عصابات داعش بفضل الحشد الشعبي المقدس والقوات الأمنية"، موضحاً أنه "في التحدي السياسي تمكنا من تشكيل الحكومة الاتحادية والتي تسير بخطى مدروسة وواضحة للارتقاء بواقع البلد".

وأكد "أننا اليوم أمام تحدٍ جديد، وهو انتخابات مجالس المحافظات، والتي نعول عليها بمشاركتكم الواعية والفاعلة لتحقيق هذا المنجز المهم والذي سيدخل الفرح في قلوب الشرفاء ولتكون رسالة واضحة للجميع".