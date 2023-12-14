ميسان: افتتاح المبنى الجديد ملحق لبناية رئاسة استئناف المحافظة

2023-12-14 15:42:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واع

افتتح رئيس محكمة استئناف ميسان القاضي محمد حيدر، اليوم الخميس، المبنى الجديد ملحق لبناية رئاسة الاستئناف.

وذكر مجلس القضاء الاعلى في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الافتتاح شهد حضور القضاة نواب رئيس الاستئناف والقضاة وأعضاء الادعاء العام و محافظ ميسان وقائد الشرطة فيها".

وأضاف ان "البناية والتي تتالف من خمس طوابق صممت وفق المواصفات الحديثة التي تليق بالقضاء تضم محاكم الأحوال الشخصية والبداءة والتحقيق والجنايات ومكتب رئيس الاستئناف".