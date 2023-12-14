نائب يتحدث عن "خطأ جوهري" في الانتخابات المرتقبة ستتحمله الحكومة

2023-12-14 16:34:57 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعتبر النائب حسين حبيب، اليوم الخميس (14 كانون الاول 2023)، أن حكومة السوداني ستتحمل "خطأ جوهريا" في انتخابات 18كانون الاول.

وقال حبيب في حديث لـ"بغداد اليوم"، انه "تمت المطالبة اكثر من مرة بمنح المرشحين ممن هم في درجات خاصة في المؤسسة التنفيذية الحكومية اجازة قبل انتخابات 18 كانون الاول من اجل الحفاظ على الحد الادنى من التوازن بين المرشحين خاصة المستقلين الذين لايمتلكون سوى برامج ورغبة في خدمة مناطقهم لكنهم يصطدمون بالمال والنفوذ والسلطة التي تستثمر من قبل اصحاب الدرجات الخاصة لاحزابهم او لمصالحهم بشكل مباشر ".

واضاف، ان "ترك الباب امام مرشحين يملكون كل عوامل السلطة والنفوذ يؤثر على نتائج الانتخابات والتي لن تكون معبرة عن الارادة الشعبية لانه جرى استغلال الفقراء والبسطاء من خلال معاناتهم ومحاولة الحصول على الرعاية الاجتماعية للحصول على المزيد من الاصوات الانتخابية".

واشار الى ان "عدم اعطاء اجازة اجبارية للمرشحين ممن هم مدراء عامين فما فوق خطأ تتحمله الحكومة قبل انتخابات 18 كانون لان تأثيره سيكون واضحا في نتائجها ليس في بغداد بل محافظات اخرى خاصة مع وجود استغلال لافت للدوائر والمشاريع في حصد الاصوات لصالح قوى متنفذة".

وكانت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قد قررت ايقاف عمليات البحث الاجتماعي والشمول في رواتب الرعاية الاجتماعية لحين انتهاء الانتخابات خوفا من استغلالها من قبل المرشحين.

وأشر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في اكثر من مناسبة، وجود عمليات استغلال من قبل المسؤولين التنفيذيين لصلاحياتهم لصالح كسب الاصوات الانتخابية، موجها المحافظين بمتابعة المسؤولين وحالات المخالفة المشابهة.