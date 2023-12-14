التخطيط: حرص حكومي على تطبيق معايير الجودة بالقطاعين العام والخاص

2023-12-14 16:36:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – نصار الحاجأكدت وزارة التخطيط، اليوم الخميس، حرص الحكومة على تطبيق معايير الجودة في المنتجات العراقية بالقطاعين العام والخاص بالتعاون مع بقية المؤسسات الحكومية تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة، وفيما أشارت إلى أن الإعداد لخطة التنمية الخمسية وصل إلى مراحل متقدمة، أحصت عدد الموظفين المسجلين في منصة الرقم الوظيفي.وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة تشدد على أهمية تطبيق معايير الجودة والكفاءة في القطاعين العام والخاص وهنالك حرص حكومي لتحقيق ذلك تنفيذاً لأهداف التنمية المستدامة التي يجري العمل عليها، لاسيما فيما يرتبط بمحاربة الفقر والبطالة وتأمين الغذاء والمياه وتمكين الشباب".وأضاف، أن "كل هذه الأهداف مأخوذة بنظر الاعتبار وتترجم إلى سياسات وأهداف وتعمل وزارة التخطيط بالتنسيق مع الوزارات الأخرى والجهات القطاعية على تطبيق معايير الجودة".وتابع الهنداوي، أن "العمل مستمر كذلك في تحقيق بقية أهداف التنمية المستدامة ومن بينها اعتماد الطاقة النظيفة ومواجهة التحديات والتغيرات المناخية وما ينجم عنها من آثار فيما يتعلق بالأمن الغذائي وشح المياه وملوثات للبيئة".وأشار، إلى أن "مشاركة العراق في المؤتمر العالمي للمناخ الذي عقد في الإمارات تمثل خطوة مهمة في مجال مكافحة تغيرات المناخ"، مشدداً على "ضرورة اتخاذ كل الإجراءات والمعالجات والسياسات التي يمكن أن تسهم في تخفيف تداعيات التغيرات المناخية".وأوضح، أن "وزارته تعمل على خطة التنمية الخمسية"، مؤكداً، أن "الإعداد للخطة وصل لمراحل متقدمة، وستنفذ الخطة في إطار تطبيق معايير الجودة في القطاعين العام والخاص".وفيما يتعلق ببيانات الموظفين على منصة الرقم الوظيفي، أشار إلى أن "الوزارة ما زالت تعمل على تحديث هذه المنصة من خلال إدخال البيانات الخاصة بالموظفين الجدد، والتنسيق مع الجهات المعنية في مؤسسات الدولة كافة"، مبيناً، أن "عملية التسجيل وصلت لغاية الآن إلى أكثر من 3 ملايين و400 ألف موظف، والعمل مستمر مع مؤسسات الدولة".