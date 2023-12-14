2023-12-14 16:40:22 - المصدر: زاكروس

زاكروس - أربيل ردت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الخميس (14 كانون الأول 2023)، على تصريحات مدير عام الضرائب السابق بشأن الشفافية في حجم الإيرادات الضريبة، مشيرةً إلى أن ما قاله "كذب صارخ وخيانة كبرى ضد شعب وحكومة الإقليم"، وأن "إثارة الأمر في هذا الوقت الحساس وتضليل مواطني إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، تحمل مآرب سيئة وتهدف للإضرار بالوضوح والشفافية والتنسيق المالي بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية"