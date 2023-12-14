الهجرة تعلن إغلاق ثاني مخيم للنازحين في كوردستان

2023-12-14 16:54:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين إيڨان فائق جابرو، يوم الخميس، عن إغلاق ثاني مخيم للنازحين في إقليم كوردستان وتحديداً في محافظة السليمانية.

وقالت وزارة الهجرة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "ضمن توجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لإنهاء ملف النزوح في البلاد، وتنفيذاً للخطة الوطنية لإعادة النازحين وإدماجهم مع المجتمع، أعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين إيڨان فائق جابرو، إغلاق مخيم عربت في محافظة السليمانية كثاني مخيم يغلق في إقليم كوردستان منذ نزوح عام 2014، بعد إعادة آخر وجبة من النازحين والبالغ عددهم (170) نازحاً إلى مناطقهم في محافظة صلاح الدين".

وقدمت جابرو، بحسب البيان، شكرها إلى "الحكومة المحلية في محافظة السليمانية على تعاونها الكبير في تنفيذ خطة الحكومة الاتحادية الخاصة بتسهيل عودة النازحين إلى ديارهم وإغلاق المخيمات، بعد الجهود المميزة التي تبذلها الحكومة في مناطق العودة لتوفير العيش الكريم للأسر العائدة وشمولها بالمشاريع المدرة للدخل".

ودعت جابرو، الحكومات المحلية في أربيل ودهوك إلى "أن تحذو حذو السليمانية في تسهيل عودة النازحين إلى مناطقهم وفق الخطة الحكومية الرامية إلى إنهاء النزوح وإغلاق المخيمات".