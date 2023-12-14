وزيرة الهجرة تعلن إغلاق مخيم عربت في إقليم كردستان

2023-12-14 17:00:03 - المصدر: الفرات نيوز

وزيرة الهجرة تعلن إغلاق ثاني مخيم للنازحين في إقليم كردستان

ضمن توجيهات رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني لإنهاء ملف النزوح في البلاد، وتنفيذاً للخطة الوطنية لإعادة النازحين وإدماجهم مع المجتمع، أعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين السيدة إيڨان فائق جابرو، إغلاق مخيم عربت في محافظة السليمانية كثاني مخيم يغلق في إقليم كردستان منذ نزوح عام 2014، بعد إعادة آخر وجبة من النازحين والبالغ عددهم (170) نازحاً إلى مناطقهم في محافظة صلاح الدين.

وقدمت السيدة جابرو، شكرها إلى الحكومة المحلية في محافظة السليمانية على تعاونها الكبير في تنفيذ خطة الحكومة الاتحادية الخاصة بتسهيل عودة النازحين إلى ديارهم وإغلاق المخيمات، بعد الجهود المميزة التي تبذلها الحكومة في مناطق العودة لتوفير العيش الكريم للأسر العائدة وشمولها بالمشاريع المدرة للدخل، داعية الحكومات المحلية في أربيل ودهوك إلى أن تحذو حذو السليمانية في تسهيل عودة النازحين إلى مناطقهم وفق الخطة الحكومية الرامية إلى إنهاء النزوح وإغلاق المخيمات.