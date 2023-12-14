الاتحاد الأوروبي: ندعم مشروع طريق التنمية بقوة

2023-12-14 17:14:01 - المصدر: واع

البصرة - واع - عباس الفياضأكدت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى العراق، اليوم الخميس، اهتمام الاتحاد ودعمه القوي لتنفيذ مشروع طريق التنمية، فيما وصف نسب الإنجاز الحالية في ميناء الفاو بالمفرحة.وقال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى العراق توماس سايلر خلال زيارته محافظة البصرة لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "زيارتنا جاءت بهدف الاطلاع على مشروع ميناء الفاو الإستراتيجي المهم، حيث وجدنا نسب إنجاز مفرحة وننتظر إنجازه، كما ناقشنا موضوع فرص الاستثمار المتوفرة في المشروع".وأضاف سايلر، أننا "في أوروبا نتابع هذا المشروع وكذلك مشروع طريق التنمية الذي سيربط الشرق بالغرب عن طريق العراق وتركيا، ونحن داعمون بقوة لهذا المشروع الاستراتيجي الكبير الذي سيختصر الزمن والجهد".بدوره، قال مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق فرحان الفرطوسي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "ميناء الفاو الكبير وبعد تحقيق مراحل إنجاز متقدمة فيه، أصبح يستقطب البعثات الدبلوماسية وكبريات الشركات العالمية وهذا دليل على أهمية هذا المشروع دوليا وليس فقط إقليميا ومحليا".وأوضح، أن "بعثة الاتحاد الأوروبي لدى العراق برئاسة السفير توماس سايلر زارت الميناء واطلعت على الأعمال ونسب الإنجاز المتحققة".