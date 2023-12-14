مكتب السيد السيستاني: غدا الجمعة هو الأول من شهر جمادى الآخرة

2023-12-14 18:20:03 - المصدر: واع

النجف الأشرف - واعأعلن مكتب المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني في النجف الأشرف، اليوم الخميس، أن يوم غدٍ الجمعة هو الأول من شهر جمادى الآخرة.وقال بيان للمكتب، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "مكتب سماحة السيد السيستاني (دام ظله) في النجف الأشرف، يعلن أن يوم غدٍ الجمعة الموافق (15 /12 / 2023 م) هو الأول من شهر جمادى الآخرة لعام 1445هـ".