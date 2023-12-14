2023-12-14 18:24:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

ألقت قوة أمنية، اليوم الخميس (14 كانون الأول 2023)، القبض على متهم دهس شخصاً بسيارته و تسبب بوفاته قبل فراره في جانب الكرخ بالعاصمة بغداد.

وذكر بيان لشرطة الكرخ تلقته "بغداد اليوم"، انه "وبعد ورود اخبار عبر السيطرة المركزية بوجود حادث دهس لشخص فارق الحياة على إثرها ولاذ السائق بالفرار، ضمن قاطع مسؤولية نجدة الحرية، وجه على الفور قائد شرطة بغداد الكرخ اللواء بلاسم حمد دوريات القاطع بملاحقة المتهم والقبض عليه بالسرعة".

وأضاف ان "دوريات القاطع تمكنت من القبض على المتهم بعد مطاردته، بسرعة استجابة لطالب النجدة، بمتابعة مدير نجدة بغداد الكرخ و آمر القاطع".

ولفت البيان الى "تسليم المتهم لمركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وفق القانون".



