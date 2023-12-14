النجف يعود لسكة الإنتصارات وأربيل يعمق جراح الميناء

2023-12-14 18:24:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

تغلب النجف على مستضيفه أمانة بغداد بنتيجة (2-1) في المباراة التي جرت اليوم الخميس (14 كانون الأول 2023) بملعب بغداد، ضمن الجولة 9 من دوري نجوم العراق.

ونجح لاعب أمانة بغداد جاسم محمد في وضع فريقه بالمقدمة في الدقيقة 34، بعد أن توغل من جهة اليسار ليسدد كرته بقوة في شباك النجف.

وتمكن ستار جبار من معادلة الكفة للضيوف في الدقيقة 52 من ركلة جزاء نفذها بإتقان على يمين حارس بغداد حسن عباس.



واقتنص حسين طالب هدف الانتصار الثاني للنجف في الدقيقة 73، إثر متابعته لكرة ارتدت من دفاعات بغداد ليودعها بقوة في الشباك.

وبهذه النتيجة، تمكن النجف بقيادة مدربه المصري حمزة الجمل، من العودة إلى سكة الانتصارات، وتحقيق الفوز الثاني هذا الموسم، ليرفع رصيده إلى 10 نقاط في المركز ال 14.

وبالمقابل، تعرض أمانة بغداد إلى هزيمته السادسة ليتراجع إلى المركز 19 (قبل الأخير) بـ 7 نقاط.





القاسم - الكرخ

وفي مباراة ثانية أقيمت بالوقت ذاته، خيم التعادل السلبي (0-0) على مواجهة القاسم وضيفه الكرخ، التي جرت بملعب الكوت الأولمبي بمدينة واسط.

ولم يستغل لاعبو الفريقين الفرص الكثيرة المتاحة، لتنتهي المباراة دون الوصول إلى شباك الطرفين.

وبهذا التعادل، رفع القاسم رصيده إلى 11 نقطة في الترتيب التاسع، وبالجهة المقابلة، أصبح رصيد الكرخ 10 نقاط بالمركز 11.





وحقق أربيل انتصاراً ثميناً على مستضيفه الميناء بنتيجة (3-0) في المباراة التي جرت اليوم ، بملعب الفيحاء بمدينة البصرة، في ذات الجولة.

تقدم أربيل مبكراً بهدف أحرزه أمجد راضي في الدقيقة 3، إثر متابعته لكرة عرضية أودعها بسهولة في شباك أهل الدار.

وتعرض لاعب أربيل أكام هاشم للطرد في الدقيقة 11، بعد تعمده ضرب أحد لاعبي الميناء.

ونجح آسو رستم في مضاعفة تقدم فريقه أربيل في الدقيقة 62، بعد تلقيه عرضية متقنة من شيركو كريم ليلعبها على يمين حارس الميناء جعفر شنيشل.

وعاد رستم ليعزز تفوق أربيل بإحرازه للهدف الثالث في الدقيقة 69، إثر رأسية جميلة أودعها في شباك الميناء.

وبهذه النتيجة، استعاد أربيل طريق الانتصارات بعد سلسلة من الإخفاقات، ليصل إلى نقطته العاشرة ويتقدم إلى المركز 12.

وبالجهة المقابلة، تعرض الميناء لهزيمته الخامسة ليتراجع إلى الترتيب 13 برصيد 10 نقاط أيضا.