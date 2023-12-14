صلاح الدين.. مديرية الدفاع المدني تباشر بخطة تأمين المراكز الانتخابية

2023-12-14 18:28:01 - المصدر: واع

صلاح الدين - واع - فليح العبيديأعلنت مديرية الدفاع المدني في صلاح الدين، اليوم الخميس، عن مباشرتها بخطة تأمين المراكز الانتخابية.وقال مدير الدفاع المدني بالمحافظة العميد معاذ صبحي توفيق لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "حسب توجيهات وزارة الداخلية وتعليمات مقر الدفاع المدني العام في بغداد، تم إعداد خطة لحماية المراكز الانتخابية والتي دخلت حيز التنفيذ ابتداء من اليوم وتنتهي بانتهاء الانتخابات".وأضاف، أن "الخطة تشمل توزيع سيارات الإطفاء على مراكز الاقتراع في عموم المحافظة مع إجراء الكشف الموقعي على المراكز ومقر المفوضية بالمحافظة للاطلاع على إجراءات الوقاية والسلامة لحفظ صناديق الاقتراع بعد انتهاء الانتخابات".وبين، أن "الخطة موزعة على فروع المفوضية كافة في صلاح الدين وحسب الإمكانيات"، مشيرا إلى "نشر 41 آلية إطفاء على مراكز الاقتراع في أقضية ونواحي المحافظة والتي يتم بها التصويت".وتابع، أنه "تم أيضا إجراء مسوحات على الأبنية المدرسية التي تجري فيها العملية الانتخابية للتأكد من خلوها من المقذوفات الحربية عن طريق شعبة معالجة القنابل غير المنفلقة المتواجدة في مديرية الدفاع المدني بالمحافظة".