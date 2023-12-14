رسميا.. ميسي ضمن القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب

2023-12-14 18:30:14 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن المرشحين النهائيين لجائزة أفضل لاعب في العالم (ذا بيست) خلال عام 2023.



وضمت القائمة النهائية للجائزة، كلا من:

ليونيل ميسي (إنتر ميامي ومنتخب الأرجنتين) - إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي ومنتخب النرويج) - كيليان مبابي (باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا).

وسيتم الإعلان عن الفائز خلال حفل سيقام في العاصمة الإنجليزية لندن يوم 15 يناير/كانون الثاني 2024.

وستكون هذه هي المرة الثالثة، التي يقام فيها هذا الحدث الكروي المرموق بلندن، التي سبق لها استضافته في عامي 2016 و2017.

‎يذكر أنه تم في سبتمبر/أيلول 2023، إعلان القوائم الأولية للمرشحين والمرشحات لكل فئات الجوائز.