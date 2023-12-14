المرور: المنصة الجمركية ستختصر تسجيل المركبات بيوم واحد

2023-12-14 18:42:00 - المصدر: واع

بغداد - واعأكدت مديرية المرور العامة، اليوم الخميس، أن المنصة الكمركية الإلكترونية تتيح للمواطن تسجيل المركبة الداخلة للعراق في يوم واحد.وقال المتحدث الرسمي باسم المرور العامة، العميد زياد القيسي، في مقطع فيديو تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "سابقا كانت المركبة تدخل البلاد بكتاب من هيئة الجمارك يذهب إلى مديرية المرور بواسطة قرص مدمج"، لافتا، إلى أن "إكمال المعاملة سابقا كان يحتاج إلى شهر تقريبا".وأضاف، أن "الكوادر الفنية في مديرية المرور وبالتعاون مع هيئة الجمارك أنشأت المنصة الجمركية الإلكترونية وأشرف عليها وزير الداخلية عبد الأمير الشمري بتوجيه من قبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني"، مبينا، أن "المنصة الجديدة تختصر الوقت حيث إن المركبة يصل كتاب تسجيلها إلى دوائر المرور حال دخولها إلى البلاد".وتابع، أن "تسجيل السيارة عبر هذه المنصة سينجز في يوم واحد فقط".