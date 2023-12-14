فوزان للنجف وأربيل في دوري نجوم العراق

2023-12-14 18:54:01 - المصدر: واع

بغداد - واعشهدت الجولة التاسعة من دوري نجوم العراق، اليوم الخميس، إجراء ثلاث مباريات حسم النجف وأربيل اثنين منهما لصالحهما، فيما خيم التعادل السلبي على المباراة الثالثة.وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الجولة التاسعة من دوري نجوم العراق، شهدت إجراء ثلاث مباريات في بغداد والبصرة والكوت، إذ حسم الفوز نتيجة اثنتين منهما، بينما انتهى اللقاء الثالث بالتعادل السلبي".وأضاف، أن "المباراة الأولى شهدت لقاء أمانة بغداد، صاحب الأرض والجمهور، مع فريق النجف، والتي انتهت بفوز الأخير (2 / 1)، وبهذه النتيجة رفع النجف رصيده إلى 10 نقاط في المركز الــ 14، فيما تراجع أمانة بغداد إلى المركز 19 بسبع نقاط".وبين، أن "المباراة الثانية، حقق فيها أربيل انتصاراً ثميناً على مستضيفه الميناء بنتيجة (3-0)، في المباراة التي جرت على ملعب الفيحاء بمدينة البصرة، وبهذه النتيجة، وصل أربيل إلى نقطته العاشرة، ليتقدم إلى المركز 12، فيما تجمد رصيد الميناء بـ 10 نقاط، ويتراجع إلى المركز 13".وتابع، أنه "في المباراة الثالثة، حسم التعادل السلبي مباراة القاسم وضيفه الكرخ التي جرت على ملعب الكوت، وبهذا التعادل، رفع القاسم رصيده إلى 11 نقطة في المركز التاسع، فيما رفع الكرخ رصيده الى 10 نقاط بالمركز 11".