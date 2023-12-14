رئيس الوزراء يوعز بتكريم نادي الكهرباء وحل مشاكله المالية

2023-12-14 19:00:15 - المصدر: واع

بغداد - واعأوعز رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، بتكريم نادي الكهرباء إثر النتائج الإيجابية التي حققها الفريق خلال منافسات بطولة كأس الاتحاد الآسيوي وتأهله للمرحلة النهائية.وقال بيان لمكتب مستشار رئيس الوزراء لشؤون الرياضة والشباب خالد كبيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس الوزراء استقبل كبيان ورئيس الهيئة الإدارية لنادي الكهرباء علي الأسدي وأشاد بما قدمه الفريق أثناء منافسات البطولة الآسيوية، مشددا علی أهمية تقديم المزيد من العطاء الرياضي ورفع اسم العراق بالمحافل الدولية".وأوعز رئيس الوزراء في ختام اللقاء- بحسب البيان- بتكريم النادي وحل مشاكله العالقة.من جانبه، قدم الأسدي شكره إلى رئيس الوزراء لرعايته واهتمامه بشؤون الرياضة.