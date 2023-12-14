المؤيد يعلن تشكيل غرفة عمليات لدعم المؤسسات الإعلامية خلال الانتخابات المحلية

2023-12-14 19:04:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد، اليوم الخميس، تشكيل غرفة عمليات مركزية لدعم المؤسسات الإعلامية ورصد أدائها خلال الصمت الانتخابي وأيام التصويت في الانتخابات المحلية، فيما دعا تلك المؤسسات إلى أن تمارس دورها الوطني في دعم التجربة الانتخابية وتعزيز الديمقراطية في البلاد.وقال المؤيد في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "قبل ساعات من الصمت الانتخابي الذي يبدأ الساعة السادسة من صباح غدٍ الجمعة شكلت الهيئة غرفة عمليات مركزية ستأخذ على عاتقها متابعة ودعم رصد المؤسسات الإعلامية ومدى التزامها بالقوانين والتعليمات النافذة خلال الصمت الانتخابي وأيام التصويت الخاص والعام".وأضاف، أن "المؤسسات الإعلامية يقع على عاتقها مسؤولية وطنية واجتماعية في دعم العملية الانتخابية وتثقيف الناخبين بآلية الانتخاب وأماكن التصويت، محذراً من أي ترويج أو نشر يدعم قائمة أو مرشحا بعينه خلال فترة الصمت الانتخابي والذي يعتبر خرقاً لقواعد البث الإعلامي".وأشار المؤيد، إلى أن "غرفة العمليات المركزية ستعمل على تسهيل عمل المؤسسات الإعلامية في البلاد والتنسيق مع الأجهزة الأمنية ومفوضية الانتخابات بما يتيح لهذه المؤسسات ممارسة عملها بحرية وانسيابية عالية".