العمليات المشتركة تعلن إكمال استعدادات التصويت الخاص

2023-12-14 19:10:50 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الخميس (14 كانون الأول 2023)، إكمال معظم الاستعدادات المتعلقة بالتصويت الخاص.

وقال نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن قيس المحمداوي للوكالة الرسمية، إنه "تم إكمال الاستعدادات المتعلقة بالتصويت الخاص وخاصة الفنية منها والتي تتعلق بالأسماء وأماكن الوحدات والتصويت ومعالجة غير المحدثين لبياناتهم".

ولفت إلى، أن "هنالك خطة أمنية خاصة بيوم الاقتراع سواء في مراكز التصويت الخاص أو العام".

وأضاف، أنه "سيتم إنهاء جميع الاستعدادات خلال 72 ساعة المقبلة"، مؤكدا، أن "الخطة اكتمل منها حتى الآن 80% من المستلزمات الإدارية والفنية".

وعن آلية تصويت القوات الأمنية، بين المحمداوي أن "90% من القطاعات الأمنية حددت أماكن التصويت بالقرب من وحداتها ونقاط انتشارها".