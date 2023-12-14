2023-12-14 20:00:06 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ رجحت منظمة "أوبك" التي تضم الدول المصدرة للنفط، في تقرير حديث لها، يوم الخميس، نموًا جيّدًا في الطلب العالمي على النفط.

وتوقعت "أوبك" في تقريرها، أن يسجّل الطلب العالمي على النفط نموا بنسبة 2.2 مليون برميل يوميا العام المقبل ليصل إلى نحو 104.4 مليون برميل يوميا.

وذكرت المنظمة أن "نمو إجمالي الناتج المحلي العالمي سيدعم الطلب على النفط في ظل التحسن المتواصل في النشاط الاقتصادي في الصين".

وحول التراجع الأخير في أسعار النفط، ألقت "أوبك" باللوم على المبالغة بالقلق حيال مستويات الطلب في 2024، مشيرة إلى الدور الذي يلعبه المضاربون في الهبوط بالأسعار.

وزادت: "نتوقع أن يسجّل الطلب العالمي على النفط نموا بمقدار 2.25 مليون برميل يوميا العام المقبل ليصل إلى نحو 104.4 مليون برميل يوميا"، مردفة بالقول: "نمو إجمالي الناتج المحلي العالمي سيدعم الطلب على النفط في ظل التحسن المتواصل في النشاط الاقتصادي في الصين.