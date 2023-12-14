فوز زاخو ودجلة الجامعة في الدوري العراقي الممتاز لكرة السلة

2023-12-14 20:00:06 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حقق فريقا زاخو، ودجلة الجامعة الفوز على منافسيهما، يوم الخميس، ضمن منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة السلة.

وتمكن زاخو من الفوز على نادي الكهرباء بنتيجة 82-80، وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل وبعد التمديد لفترة إضافية تمكن زاخو من حسم اللقاء لصالحه بفارق نقطتين.

فيما فاز نادي دجلة الجامعة على نفط الشمال بفارق 14 نقطة ونتيجة 70-56 نقطة.

من جانب آخر، قال رئيس اتحاد السلة العراقي حسين العميدي، لوكالة شفق نيوز، إن الاتحاد قرر اليوم تأجيل اجتماع الهيئة العامة للاتحاد الذي تم الإعلان عنه سابقاً.

وبين أن التأجيل جاء بناء على طلب من أغلبية أعضاء الجمعية العمومية لانشغالهم في أعياد رأس السنة الميلادية والسفر خارج العراق.