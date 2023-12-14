الكرخ يهاجم لجنة الحكام

2023-12-14 20:08:13 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

فتح حيدر عبيد المدرب المساعد للكرخ، النار على لجنة الحكام عقب التعادل مع القاسم (0-0)، اليوم الخميس (14 كانون الأول 2023) بملعب الكوت الأولمبي بمدينة واسط، ضمن الجولة 9 من دوري نجوم العراق.

وقال عبيد في تصريح صحفي "الحكم (حامد طالب) لم ينصفنا أمام القاسم في الكثير من الحالات، والتي أثرت على نتيجة اللقاء".

وأضاف: "حكم المباراة (حامد طالب) تغاضى عن احتساب ركلة جزاء صحيحة لفريقنا، ولو تم احتسابها لتغيرت النتيجة وحققنا الانتصار".

وتابع: "رغم أن حامد طالب، عاد إلى تقنية (الفار) لكنه لم يشير إلى ركلة جزاء رغم أن الحالة واضحة ولا تحتاج إلى الفيديو المساعد".

وأردف: "هل رئيس لجنة الحكام يتابع الحالات التحكيمية لهذه المباريات؟ وماهي إجراءاته تجاه ما يحصل من ظلم للفرق رغم وجود الفار؟".

وزاد: "على لجنة الحكام ورئيسها رصد وتقييم جميع الحالات بعد نهاية كل جولة، وإذا تم ذلك سيعرفون الظلم الذي أصابنا جراء تلك القرارات".



وختم المدرب المساعد للكرخ تصريحاته قائلا: "قدمنا مباراة جيدة أمام القاسم، وكان الفوز قريبا من فريقنا لولا تلك الأخطاء التحكيمية".