الجهد الخدمي يجهز مدارس ميسان بثلاثة آلاف رحلة مدرسية

2023-12-14 20:30:08 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وزارة التربية، اليوم الخميس، عن قيام فريق الجهد الخدمي والهندسي في محافظة ميسان بتجهيز مدارس المحافظة بثلاثة آلاف رحلة مدرسية.وقال المكتب الإعلامي في وزارة التربية ببيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "فريق الجهد الخدمي والهندسي التابع إلى مكتب رئيس الوزراء، وصل محافظة ميسان للاطلاع على الحاجة الفعلية للمدارس من مستلزمات لوجستية تضمن ديمومة وانسيابية العملية التعليمية من مقاعد دراسية وسبورات وأتم تجهيز مخازن قسم الإدارة والتجهيزات بثلاثة آلاف رحلة مدرسية مزدوجة".وأضاف، أن "مدير عام تربية ميسان جواد كاظم سلطان الصگري التقى أعضاء الفريق الخدمي وناقش معهم العديد من المقترحات التي تمخض عنها الاتفاق على تخصيص (5000) سبورة وما يقارب 1000 شاشة ذكية والتوجه لإنشاء ورش لصناعة وتأهيل المقاعد الدراسية في إحدى المدارس المهنية بالتعاون مع معمل هيئة الحشد الشعبي التابع إلى الجهد الخدمي".