محافظ البصرة يصادق على سندات ملكية مشروع النبراس للبتروكيمياويات

2023-12-14 20:42:01 - المصدر: واع

البصرة - واعصادق محافظ البصرة أسعد العيداني، اليوم الخميس، على سندات ملكية مشروع النبراس للبتروكيمياويات في خور الزبير.وقال مدير مديرية التخطيط العمراني بالمحافظة نصرت لعيبي السعد، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، صادق محافظ البصرة على المخطط الإفرازي وسندات الملكية للعقارات الخاصة بمشروع النبراس للبتروكيمياويات، إفراز (1) و(2) و(3) مقاطعة 16، (كريع الذيب)، وإفراز القطع (1) و(2) و(3) مقاطعة 17 (الهدامة)، وتسجيلها باسم وزارة الصناعة/ الشركة العامة للصناعات البتروكيمياوية".وأضاف، أن "هذا المشروع الذي يمتد لمساحة 4500 دونم يعتبر من المشاريع الإستراتيجية المهمة، لتعزيز ريادة العراق للصناعات البتروكيمياوية بالمنطقة".