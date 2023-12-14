سرايا السلام تطرد 10 من عناصرها لعصيانهم أوامر الصدر
2023-12-14 20:42:12 - المصدر: بغداد اليوم
بغداد اليوم -
القيادة العامة لسرايا السلام تقرر توجيه عقوبة (الطرد) للذوات المدرجة أسماؤهم ادناه، وذلك لعصيانهم الأوامر وقيامهم بالتثقيف لمرشحي انتخابات مجالس المحافظات.
(الوجبة الرابعة)
لواء (٣٠١) محافظة النجف الأشرف
١ـ هيثم عباس عطيوي الكعبي ف٥ س٤
٢ـ حسين غثيث هادي حسن العذاري ف٨ س١
٣ـ همدان عبد مالك عبد علي الحلو ف١ س٢
٤ـ كاظم فياض عبدالكاظم ف٥ س٣
٥ـ ميثم فاضل كريم الزبيدي ف١ س٩
٦ـ صادق عبيد مزهر عبيس العامري ف٤ س١
٧ـ حمزة علي شلتاغ الكلابي ف٨ س١
٨ـ سعدون علي الجمالي ف٨ س١
٩ـ محمد مسافر الخفاجي ف٤ س٥
١٠ـ محمد سليم الزيادي (اللواء)
سرايا السلام- مديرية الإعلام المركزي