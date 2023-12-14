2023-12-14 21:26:05 - المصدر: وكالة تقدم

ترأس رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، مساء اليوم الخميس، اجتماع اللّجنة الأمنية العليا لتأمين انتخابات مجالس المحافظات التي ستُجرى يوم الاثنين المقبل، وضمّ الاجتماع السادة الوزراء والقادة والمسؤولين العسكريين والأمنيين. وجرت، خلال الاجتماع،بحسب بيان لمكتب السوداني متابعة آخر الاستعدادات المتخذة، ومهامّ اللجنة والقوات الأمنية وفق قواطع المسؤولية، والواجبات المخطط لها …