2023-12-14 21:42:14 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد النائب المستقل سجاد سالم، اليوم الخميس (14 كانون الأول 2023)، أن مجلس النواب يتأثر كثيرا بالعطل الرسمية، ولاسيما من ناحية تشريع القوانين.

وقال سالم، لـ "بغداد اليوم"، إن "مجلس النواب خلال الدورة الحالية اخذ الكثير من العطل بسبب المشاكل والأزمات السياسية"، مؤكدا ان "اي تعطيل للجلسات يكون له تأثير مباشر على العمل التشريعي، فهناك قوانين تحتاج الى جلسات متواصلة لغرض حسمها والتصويت عليها".

وأضاف أن "البرلمان شهد خلال هذه الدورة تراجعاً على المستوى التشريعي وكذلك الرقابي"، مينا ان "هذا بسبب تعطيل الكثير من الجلسات بسبب أزمات مختلفة، ولهذا يجب تعويض ذلك مع بدء الفصل التشريعي الجديد".

وفي وقت سابق، قرر مجلس النواب، تأجيل جلسته المقرر انعقادها أمس الأربعاء لانتخاب رئيس جديد للمجلس الى إشعار آخر.

وأفاد بيان للدائرة الاعلامية البرلمانية تلقته "بغداد اليوم"، انه "نظراً لعدم تهيؤ الظروف لعقد جلسة مجلس النواب الأربعاء قررت رئاسة مجلس النواب تأجيل الجلسة الى إشعار آخر"، عازيًا سبب التأجيل الى "انشغال أعضاء مجلس النواب بانتخابات مجالس المحافظات واعتذار كثير من الكتل عن حضور نوابها لجلسة الغد".

وفي ظل هذا التعطيل المستمر لانعقاد الجلسات النيابية، تتراكم العديد من مشاريع القوانين في ادراج مجلس النواب بانتظار التمرير او التعديل.