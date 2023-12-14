مكتب مفوضية الانتخابات في الأنبار ينهي استعداداته

2023-12-14 21:56:01 - المصدر: واع

الأنبار - واع - أحمد الدليميأكد مكتب المفوضية المستقلة للانتخابات في محافظة الأنبار، اليوم الخميس، إنهاء استعدادات انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم.وقال مسؤول الإعلام في المكتب قتيبة محمود لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مكتبنا أنهى استعداداته لانتخابات مجالس المحافظات، إذ يبلغ عدد مقاعد مجلس المحافظة 16 مقعداً وعدد المرشحين المتنافسين عليها 307 مرشحين بينهم 226 رجلا و 81 امرأة، فيما يبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت 787000 ألف ناخب".وأشار محمود إلى "تدريب أكثر من 12000 موظف اقتراع تم اختيارهم عن طريق القرعة من موظفي الدوائر الحكومية والخريجين وطلبة الجامعات"، منبهاً، بأن "عدد مراكز الاقتراع سيكون 383، وعدد محطات الاقتراع 1858، وعدد الناخبين من منتسبي الأجهزة الأمنية أكثر من 144 ألف منتسب يحق لهم التصويت يوم الاقتراع الخاص".وأضاف، أن "عدد مراكز اقتراع التصويت الخاص 54، وعدد محطات اقتراع التصويت الخاص 247"، لافتاً إلى "اعتماد وتسجيل 50 فريق مراقبة من منظمات المجتمع المدني وبواقع 32500 ألف مراقب".وزاد، "كما تم اعتماد وتسجيل أكثر من 15500 وكيل حزب وتحالف سياسي لمراقبة الانتخابات، واعتماد وتسجيل 65 إعلاميا لتغطية الحدث الانتخابي، ونصب أكثر من 4500 كاميرا مراقبة داخل مراكز ومحطات الاقتراع بواقع 2 كاميرا في كل محطة".