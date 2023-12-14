الخطوط الجوية العراقية تطلق الحجز الإلكتروني لجميع الرحلات

2023-12-14 22:10:55 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

بتوجيه من وزير النقل.. الخطوط الجوية العراقية تطلق الحجز الالكتروني لجميع الرحلات الداخلية والخارجية

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بتوجيه من وزير النقل الأستاذ رزاق محيبس السعداوي، أطلقت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية خدمة الحجز الإلكتروني لتذاكر السفر على متن رحلات الناقل الوطني.





وقال السعداوي في بيان للمكتب الإعلامي للوزارة، إن "الوزارة اطلقت اليوم الخميس خدمة الحجز الإلكتروني لتذاكر الخطوط الجوية العراقية، بهدف تسهيل تقديم الخدمات للمسافرين، وتفاديا للروتين ومشاكل الحجز في المكاتب الخارجية، بعد توقفه لأكثر من ثلاث سنوات".





وعدّ وزير النقل هذه الخدمة بأنها "خطوة مهمة لمواكبة التطور الحاصل عالمياً في مجال الطيران المدني".

فيما أكد مدير الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية المهندس مناف عبد المنعم عاجل، ان هذه الخدمة "ستتيح للزبائن سهولة الحجز من خلال الدخول بشكلٍ مباشر للموقع الإلكتروني واختيار الوجهة وتحديد الموعد بطريقة سلسة" مؤكدا أن آلية الدفع الإلكتروني ستكون عن طريق بطاقات الفيزا والماستر كارد.





يشار الى ان وزير النقل وجه الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية بالاسراع في انجاز ملفات الأتمتة، الحجز الإلكتروني وإصلاح الطائرات، والتعامل معها كأولوية قصوى.

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وزارة النقل-الإعلام

١٤/كانون الاول/٢٠٢٣

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