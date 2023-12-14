النقل تطلق الحجز الالكتروني لجميع الرحلات الداخلية والخارجية

2023-12-14 22:24:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وزارة النقل، اليوم الخميس، اطلاق الحجز الالكتروني لجميع الرحلات الداخلية والخارجية.وقال وزير النقل، رزاق محيبس السعداوي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الوزارة اطلقت اليوم الخميس خدمة الحجز الإلكتروني لتذاكر الخطوط الجوية العراقية، بهدف تسهيل تقديم الخدمات للمسافرين، وتفاديا للروتين ومشاكل الحجز في المكاتب الخارجية، بعد توقفه لأكثر من ثلاث سنوات".واضاف أن "هذه الخدمة خطوة مهمة لمواكبة التطور الحاصل عالمياً في مجال الطيران المدني".فيما أكد مدير الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية المهندس مناف عبد المنعم عاجل، ان هذه الخدمة "ستتيح للزبائن سهولة الحجز من خلال الدخول بشكلٍ مباشر للموقع الإلكتروني واختيار الوجهة وتحديد الموعد بطريقة سلسة" مشيرا الى أن "آلية الدفع الإلكتروني ستكون عن طريق بطاقات الفيزا والماستر كارد".ووجه وزير النقل، "الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية بالاسراع في انجاز ملفات الأتمتة، الحجز الإلكتروني وإصلاح الطائرات، والتعامل معها كأولوية قصوى".