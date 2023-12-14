المحمداوي: سنتعامل بالقانون مع اي تجاوز قد يحصل بالانتخابات

2023-12-14 22:42:11 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد نائب قائد العمليات المشتركة ورئيس اللجنة الامنية العليا للانتخابات، الفريق اول الركن، قيس المحمداوي، اليوم الخميس، أنه سيتم التعامل بالقانون مع اي تجاوز قد يحصل في الانتخابات.وقال المحمداوي في تصريح لبرنامج "واجب الصراحة"، الذي تبثه العراقية الإخبارية وتابعته وكالة الانباء العراقية (واع)، إن "القطعات الامنية بدأت بالانتشار بعد دخولها حالة الانذار (ج)، وستكون هناك 3 اطراف حول مركز انتخابي"، مؤكداً أن "هناك خطة مرنة لتأمين الانتخابات المحلية".واوضح أن "الخطة لا تشمل اي حظر للتجوال او قطع للطرق اثناء الاقتراع"، مشيراً إلى أن "الانتخابات الحالية هي الاولى التي لم تشهدد غلق للمطارات والموانئ".وبين أنه "لن نسمح لاحد بمنع الناخبين من الذهاب للمراكز بالاكراه، كما ان المنتسبين احرار بشكل كامل في التصويت الخاص ويمنع دخول اي ضابط لمراكز التصويت للمنتسبين ضمن الاقتراع الخاص"، مشددا على أنه "سيتم التعامل بالقانون مع اي تجاوز قد يحصل بالانتخابات".وبشأن داعش، بين أن "داعش اصبح في حالة عجز كامل وعدد افراده لا يتجاوز الـ600 عنصر ، اذ انهم لا يجدون اي اسناد لهم في المناطق".في سياق اخر، اشار الى أن "هناك رؤية لتشكيل هيئة مستقلة لمكافحة المخدرات، لان خطره أصبح اكبر من داعش".