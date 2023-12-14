6 ساعات على بدء "الصمت الانتخابي".. ماعقوبة المخالفين؟

2023-12-14 23:14:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

لم يتبق سوى 6 ساعات على بدء الصمت الانتخابي في العراق، استعدادا لانطلاق عملية التصويت لانتخابات مجالس المحافظات.

حيث من المؤمل ان يبدأ الصمت الانتخابي قبل 24 ساعة من اجراء الانتخابات، وبينما ستكون انتخابات التصويت الخاص "للعسكريين" في يوم السبت 16 كانون الاول، ذلك سيكون الصمت الانتخابي ابتداء من يوم غد الجمعة الساعة السادسة صباحا وينتهي مع اغلاق اخر صندوق تصويت في 18 كانون الاول في التصويت العام.

والصمت الانتخابي هو فترة يحددها القانون تسبق كل انتخابات رئاسية أو برلمانية، يحظر فيها ممارسة الدعاية السياسية، ويمنع خلالها على كافة الأحزاب والقائمات المستقلة والائتلافية ممارسة أي نشاط في إطار حملتهم الانتخابية، ويمنع فيها منعاً باتاً على المرشحين القيام بأي عملية تندرج ضمن الترويج والدعاية وكسب ودّ الناخبين.

وتؤكد مفوضية الانتخابات انه عدم الالتزام بالصمت الانتخابي يعتبر بمثابة الخرق للدعاية الانتخابية وينضوي تحت مفهوم الخرق للدعاية الانتخابية وبالتالي سيتحمل المسؤولية القانونية والجزاء المترتب على هذه المخالفة يخضع لتقدير مجلس.