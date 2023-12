استعدادا ليوم ١٨ كانون الاول رئيس لجنة المتابعة والإشراف على مكتب كركوك الانتخابي يتفقد مخازن المكتب

2023-12-14 23:30:19 - المصدر: مفوضية الانتخابات

تفقد رئيس لجنة المتابعة والإشراف على مكتب كركوك الانتخابي وعضو مجلس المفوضين القاضي حسين عبد السادة يرافقه معاون رئيس الإدارة الانتخابية للشؤون الإدارية والمالية السيد علي صالح ومدير مكتب كركوك الانتخابي السيد لؤي أركان وأعضاء اللجنة مخازن المكتب للإشراف على توزيع المواد اللوجستية والمواد الحساسة وغير الحساسه يوم الخميس الموافق ١٤ كانون الأول ٢٠٢٣. حيث

