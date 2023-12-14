رسميا.. ميسي ضمن القائمة النهائية لجائزة "ذا بيست"

2023-12-14 23:34:01 - المصدر: واع

متابعة - واعأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن المرشحين النهائيين لجائزة أفضل لاعب في العالم "ذا بيست" خلال عام 2023.وضمت القائمة النهائية للجائزة، كلا من:ليونيل ميسي (إنتر ميامي ومنتخب الأرجنتين) - إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي ومنتخب النرويج) - كيليان مبابي (باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا).وسيتم الإعلان عن الفائز خلال حفل سيقام في العاصمة الإنجليزية لندن يوم 15 يناير/كانون الثاني 2024.وستكون هذه هي المرة الثالثة، التي يقام فيها هذا الحدث الكروي المرموق بلندن، التي سبق لها استضافته في عامي 2016 و2017.‎يذكر أنه تم في سبتمبر/أيلول 2023، إعلان القوائم الأولية للمرشحين والمرشحات لكل فئات الجوائز.