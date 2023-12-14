رسميا.. ميسي ضمن القائمة النهائية لجائزة "ذا بيست"
2023-12-14 23:34:01 - المصدر: واع
متابعة - واع
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن المرشحين النهائيين لجائزة أفضل لاعب في العالم "ذا بيست" خلال عام 2023.
وضمت القائمة النهائية للجائزة، كلا من:
ليونيل ميسي (إنتر ميامي ومنتخب الأرجنتين) - إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي ومنتخب النرويج) - كيليان مبابي (باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا).
وسيتم الإعلان عن الفائز خلال حفل سيقام في العاصمة الإنجليزية لندن يوم 15 يناير/كانون الثاني 2024.
وستكون هذه هي المرة الثالثة، التي يقام فيها هذا الحدث الكروي المرموق بلندن، التي سبق لها استضافته في عامي 2016 و2017.
يذكر أنه تم في سبتمبر/أيلول 2023، إعلان القوائم الأولية للمرشحين والمرشحات لكل فئات الجوائز.
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن المرشحين النهائيين لجائزة أفضل لاعب في العالم "ذا بيست" خلال عام 2023.
وضمت القائمة النهائية للجائزة، كلا من:
ليونيل ميسي (إنتر ميامي ومنتخب الأرجنتين) - إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي ومنتخب النرويج) - كيليان مبابي (باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا).
وسيتم الإعلان عن الفائز خلال حفل سيقام في العاصمة الإنجليزية لندن يوم 15 يناير/كانون الثاني 2024.
وستكون هذه هي المرة الثالثة، التي يقام فيها هذا الحدث الكروي المرموق بلندن، التي سبق لها استضافته في عامي 2016 و2017.
يذكر أنه تم في سبتمبر/أيلول 2023، إعلان القوائم الأولية للمرشحين والمرشحات لكل فئات الجوائز.