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رسميا.. ميسي ضمن القائمة النهائية لجائزة "ذا بيست"

رسميا.. ميسي ضمن القائمة النهائية لجائزة
رسميا.. ميسي ضمن القائمة النهائية لجائزة "ذا بيست"
2023-12-14 23:34:01 - المصدر: واع
متابعة - واع
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن المرشحين النهائيين لجائزة أفضل لاعب في العالم "ذا بيست" خلال عام 2023.

وضمت القائمة النهائية للجائزة، كلا من:

ليونيل ميسي (إنتر ميامي ومنتخب الأرجنتين) - إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي ومنتخب النرويج) - كيليان مبابي (باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا).
وسيتم الإعلان عن الفائز خلال حفل سيقام في العاصمة الإنجليزية لندن يوم 15 يناير/كانون الثاني 2024.

وستكون هذه هي المرة الثالثة، التي يقام فيها هذا الحدث الكروي المرموق بلندن، التي سبق لها استضافته في عامي 2016 و2017.

‎يذكر أنه تم في سبتمبر/أيلول 2023، إعلان القوائم الأولية للمرشحين والمرشحات لكل فئات الجوائز.

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